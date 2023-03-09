Виктор Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в возобновлении связей России и ЕС

Будапешт, , 20:27 — REGNUM Венгрия заинтересована в поддержке отношений между Россией и Евросоюзом, хоть и не уверена в успехе. Об это 9 марта заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии венгерской торгово-промышленной палаты.

Виктор Орбан kremlin.ru

«Возобновление отношений ЕС и России после войны достижимо, но далеко от реальности. Поэтому для венгерской внешней политики и венгерской экономической политики надо много думать о том, какого типа отношения выстраивать и поддерживать с Россией в последующие 10-15 лет», — считает Орбан.

Премьер отметил необходимость поддержки двусторонних отношений между Россией и Венгрией. Это позволит контролировать вопрос энергетики и планировать экономическую политику, ведь экономическим фундаментом европейского экономического успеха на протяжении многих лет были дешёвые энергоносители из России, подчеркнул Орбан.

Стоит отметить, на днях Виктор Орбан заявил, что европейские страны в целях обеспечения возможности мирного сосуществования с Россией должны принимать её позицию.