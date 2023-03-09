Перуджа, Италия, 9 марта, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 9 марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Angelo_Giordano Землетрясение

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 20 километрах к северо-западу от столицы Умбрии города Перуджа. Первые толчки начались в 15:05 по местному времени (18:05 по Москве)

В настоящее время информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта сейсмологи зафиксировали у Северных Курил землетрясение магнитудой 5,4. В начале февраля 2023 года в Турции произошла серия разрушительных землетрясений, в которых погибли более 46 тыс. человек.