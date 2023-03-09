Тирасполь, 9 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Взрывчатку, предназначавшуюся для предотвращённого теракта в Тирасполе, по предварительным данным, изготовляли на Украине и ввезли на территорию Приднестровья через Молдавию. Об этом 9 марта сообщает телеканал «Первый Приднестровский», ссылаясь на данные следствия.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации журналистов, в ходе теракта планировалось покушение на главу ПМР Вадима Красносельского и должностных лиц республики. В автомобиль положили 8 кг гексогена (почти 14 кг в тротиловом эквиваленте), болты, гайки и проволоку.

Сообщается, что радиус поражения такого взрывного устройства составил бы сотни метров. Кроме чиновников, под угрозой были простые жители, которые оказались бы в том месте.

Напомним, в приднестровских спецслужбах сообщают, что было шесть исполнителей теракта. Двоих подозреваемых удалось задержать. Один из них родился в Тирасполе, но долгое время жил в Одесской области, где добровольно вступил в ряды ВСУ. Второй — гражданин Украины, приехавший в Приднестровье, как беженец.