Минск, 9 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В Белоруссии подписан указ о смертной казни для должностных лиц за совершение измены государству. Документ подписал 9 марта президент республики Александр Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе белорусского главы Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, в феврале 2023 года депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли во втором окончательном чтении проект закона, предусматривающий введение смертной казни для должностных лиц за совершение измены государству. В первом чтении он был принят 7 декабря 2022 года.

Этим документом вносятся изменения в санкцию ч. 2 ст. 356 УК «Измена государству», предусматривающие возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Как считают депутаты, данная мера наказания будет оказывать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы». Также закон будет демонстрировать решительность борьбы властей Белоруссии с изменой государству.