В мэрию Пензы следователи пришли с обысками
Пенза, 9 марта 2023, 17:23 — REGNUM В администрации Пензы проводятся обыски. Как сообщили 9 марта в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, следственные действия связаны с уголовным делом о подлоге документов (ч. 2 ст. 292 УК РФ) одним из заместителей мэра города.
По данным мэрии города, правоохранительные органы провели выемку документов пятилетней давности.
«В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года», ― уточнила в беседе в РИА Новости представитель администрации, не сообщив других подробностей.
Также в СК России не назвали фамилию подозреваемого.
Как сообщало иа, 6 марта силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по подозрению в коррупции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведёт как минимум два месяца.