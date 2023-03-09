Пенза, , 17:23 — REGNUM В администрации Пензы проводятся обыски. Как сообщили 9 марта в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, следственные действия связаны с уголовным делом о подлоге документов (ч. 2 ст. 292 УК РФ) одним из заместителей мэра города.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным мэрии города, правоохранительные органы провели выемку документов пятилетней давности.

«В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года», ― уточнила в беседе в РИА Новости представитель администрации, не сообщив других подробностей.

Также в СК России не назвали фамилию подозреваемого.

Как сообщало иа, 6 марта силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по подозрению в коррупции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведёт как минимум два месяца.