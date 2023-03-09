Москва, 9 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и другие арабские страны помогли достигнуть договорённости между Россией и Киевом об обмене военнопленными. Об этом 9 марта заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские военные, находившиеся в плену на подконтрольных Украине территориях, и вернувшиеся в результате переговоров

Как отметил глава МИД России, «буквально позавчера» между Москвой и Киевом был произведён очередной обмен военнопленными.

«В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости касательно ситуации на Украине.