Сбербанк в 2022 году пережил две волны оттока ИТ-специалистов — Греф

Москва, , 15:56 — REGNUM Сбербанку в 2022 году пришлось справляться с последствиями двух волн оттока IT-специалистов. Об этом 9 марта сообщил председатель правления компании Герман Греф на телефонной конференции.

Герман Греф Kremlin.ru

«Отток был так называемых «мидлов» или «сеньоров», т.е. людей, которые имеют более высокую квалификацию», — сказал Греф.

По его словам, в целом бегство специалистов было во многом компенсировано и теперь в компании уровень укомплектованности выше, чем был раньше. Он также сообщил, что наблюдается возвращение сотрудников и проблема нехватки квалифицированных кадров уже не стоит так остро.

Напомним, в декабре 2022 года глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что из страны бежали 100 тыс. IT-специалистов, что составляет около 10% сотрудников российских предприятий. При этом около 80% из них продолжили работать в прежних компаниях.

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