Москва, 9 марта, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Турция перестала отправлять санкционные грузы в Россию. Ранее согласованный транзит внезапно остановлен. Об этом 9 марта со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ FM».

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Отмечается, что таможенная система блокирует оформление грузов нетурецкого происхождения. Как подчеркнули собеседники издания, такой шаг стал неожиданностью для рынка, участникам которого пришлось в срочном порядке искать альтернативные маршруты.

«Застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт», ― уточнили источники.

Как сообщил генеральный директор компании — логистического оператора «Оптималог» Георгий Властопуло, уведомления агентов об отмене ранее согласованных бронирований вылетов начали поступать 8 марта.

«Сказали, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию», ― указал он.

На сегодняшний день система оформления транзита и экспортных на Россию в Турции не работает, добавила коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин заявил, что в Россию с мая по декабрь 2022 года в рамках параллельного импорта было ввезено 2,4 млн тонн товаров на более чем $20 млрд. Чиновник уточнил, что в первую очередь импорт коснулся автомобилей, станков, оборудования, а также товаров лёгкой промышленности и технологических линий.