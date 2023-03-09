Кишинёв, 9 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Поступающие из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщения о предотвращённом теракте в Тирасполе вызывают озабоченность. Об этом 9 марта завил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что молдавские спецслужбы ничего не знали об этом. Бывший президент призвал Кишинёв серьёзно отнестись к тому, что в Молдавии выросла «активность украинских спецслужб».

«Призываю руководство предпринять меры против втягивания республики военный конфликт в соседней стране, что может иметь трагические последствия», — написал Додон.

Напомним, 9 марта пресс-служба министерства государственной безопасности ПМР сообщила о предотвращении покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского. Позже прокурор республики Анатолий Гурецкий сообщил, что планировался теракт в центре Тирасполя с использованием заминированного автомобиля. В обоих ведомствах заявили, что организатором является СБУ.