Вашингтон, 9 марта, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Конфликт на Украине показал, что Вашингтон теряет своё мировое господство. Об этом в статье для издания The American Conservative сообщил член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Он подчеркнул, что большинство американских граждан понятия не имеют о «несоответствии между тем, что их правительство делает за границей, и историями, которые они слышат из его уст».

По словам О’Нила, в результате американцы невольно поддерживают всевозможные иностранные операции, практически не понимая, что происходит на самом деле. В течение многих лет они были введены в заблуждение непрекращающейся пропагандистской кампанией, которая только сейчас начинает рушиться, добавил обозреватель.

«Мы переживаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединённых Штатов над значительной частью мира», ― указал эксперт.

Автор подчеркнул, что в течение долгого времени власти Вашингтона считали свою страну непревзойденной мировой державой, но теперь их авторитет и мощь падают, а большинство стран объединяются против «американского хищничества».

О’Нил призвал американских граждан «проснуться», отвернуться от пропаганды и повлиять на лидеров страны для прекращения поддержки украинского конфликта, пока он ещё не перерос в третью мировую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США и их союзникам мир между Москвой и Киевом невыгоден. По его словам, Запад пытается использовать Украину как инструмент для ослабления и изолирования России, слома действующей архитектуры безопасности и сохранения собственной гегемонии, которая изрядно пошатнулась.