Симферополь, 9 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железнодорожной части, сообщил в телеграм-канале вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Согласно полученной информации, после сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров.

«Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля», — говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, после этого можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму к началу туристического сезона увеличат число досмотровых пунктов, расположенных на Крымском мосту.