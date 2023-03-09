В Кремле заявили, что специальных мероприятий ко дню рождения Гагарина не запланировано

Москва, , 13:29 — REGNUM Кремль не планирует каких-то особых мероприятий по случаю 89-й годовщины со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Об этом 9 марта в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как планируется отмечать эту памятную дату.

Юрий Гагарин Mil.ru

«Память о Гагарине хранится у всех у нас. Это выдающийся россиянин, выдающийся гражданин Земли. Каких-то специальных мемориальных мероприятий не запланировано», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле очень дорожат работой старшей дочери космонавта Елены Гагариной в качестве генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

«Она прикладывает очень много усилий, давно работает, популяризирует и поддерживает в должном состоянии весь музейный комплекс», — заявил пресс-секретарь президента России.

При этом он отметил, что этот музей является, одним из главных музеев России.