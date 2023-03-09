Тирасполь, 9 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики обратятся к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Официальный сайт президента ПМР Виталий Игнатьев

«Обратимся сегодня в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию», — сказал Игнатьев.

Власти Приднестровья готовят обращение и к участникам переговоров по приднестровскому урегулированию формата «5+2» с призывом не допустить эскалации напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт с использованием заминированного автомобиля в центре Тирасполя.