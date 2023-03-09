Москва, 9 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. На данный момент у президента России Владимира Путина нет в планах контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Нет, пока таких планов нет у президента», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, запланированы ли у Путина встреча или телефонный разговор с Гутерришем по «зерновой сделке».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что действие соглашения в рамках так называемой зерновой сделки, действующей до 18 марта, необходимо продлить на последующий срок.