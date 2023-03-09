Москва, 9 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Предположение о том, что якобы Россия причастна к диверсиям на «Северных потоках», является вбросом и не выдерживает никакой критики. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы с самого начала сказали, что только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта могла рубить себе ногу», ― указал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что в последнее время «где бы чего ни происходило, автоматом обвиняют Россию», так было и с «Северными потоками».

«Но этот вброс не выдерживает никакой критики, он безосновательный, бездоказательный и абсурдный по своей сути», ― подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие следователи практически полностью отказались от начальной версии о причастности России к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, по информации американских журналистов, не верят в ответственность российской стороны и власти США.

Ранее газета The New York Times опубликовала разведывательную информацию, в соответствии с которой подрывы на «Северных потоках» могла совершить некая проукраинская группировка. В материале также отмечалось, что США так и не смогли доказать причастность России к диверсиям.