Москва, 9 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Современного художника Олега Тыркина обокрали в Москве. У мужчины похитили более 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Руслан Кривобок/РИА Новости Художник Олег Тыркин

Деньги пропали у 57-летнего художника Олега Тыркина ещё в конце февраля, но стало известно об этом лишь сейчас. 6 марта мужчина обратился в полицию с заявлением. Он рассказал полицейским, что кто-то похитил с его карты крупную сумму. Как это произошло, Олег объяснить не смог, пропажу средств он заметил не сразу.

«Поступило обращение 57-летнего жителя Москвы, который сообщил о краже денежных средств путём перевода со счёта заявителя на неизвестные счета. Сумма ущерба — более 1 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Олег Тыркин — в прошлом командир экипажа боевого вертолёта, больше 30 лет назад он сменил специальность и стал художником. Тыркин работал пастелью и маслом, а потом перешёл на технику металлизации. Многие его работы выполнены с применением расплавленных металлов.

Олег Тыркин дебютировал как художник в Париже в галерее «Виктор Гюго» в 1990 году, за свою карьеру он принял участие во многих мероприятиях, в том числе в московской Биеннале современного искусства. У него были персональные выставки в галереях России, Франции, Германии, Швейцарии и Англии. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру. Олег Тыркин является членом Московского отделения Союза художников России.