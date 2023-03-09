Москва, 9 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Ввоз в Россию так называемых серых смартфонов практически прекратился после налаживания параллельного импорта. Об этом газете «Известия» сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Александр Вильф/РИА Новости Смартфоны

По словам эксперта, крупные участники рынка наладили параллельный импорт, поэтому больше нет необходимости насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году в Россию было ввезено 1,6 млн «серых» смартфонов, а в 2022 году — уже 7,8 млн.

«Ввоз «серых» смартфонов — это контрабанда, борьба с ней идёт в плановом режиме», — отметили в Федеральной таможенной службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США сократился импорт российских товаров. В январе объем ввозимых товаров уменьшился до $509 млн.