«Известия»: в Россию почти прекратили ввозить «серые» смартфоны
«Известия» сообщили о прекращении ввоза в Россию «серых» смартфонов
Москва, 9 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Ввоз в Россию так называемых серых смартфонов практически прекратился после налаживания параллельного импорта. Об этом газете «Известия» сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам эксперта, крупные участники рынка наладили параллельный импорт, поэтому больше нет необходимости насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году в Россию было ввезено 1,6 млн «серых» смартфонов, а в 2022 году — уже 7,8 млн.
«Ввоз «серых» смартфонов — это контрабанда, борьба с ней идёт в плановом режиме», — отметили в Федеральной таможенной службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США сократился импорт российских товаров. В январе объем ввозимых товаров уменьшился до $509 млн.