Экс-глава Пентагона призвал Белый дом поставить Киеву истребители F-16
Вашингтон, 9 марта, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки Леон Панетта призвал Белый дом обратить внимание на необходимость поставок Украине боевых истребителей.
«Я выступаю за отправку вооружений, необходимых Украине для обороны. Считаю, что поставки истребителей F-16 — это то, что в США должны серьёзно обдумать», — приводит слова Панетта издание Corriere della Sera 9 марта.
Также он призвал осуществить соответствующие поставки в ближайшие месяцы, чтобы Вооружённые силы Украины после получения истребителей имели шансы успешно их применить для «вытеснения русских из Донбасса».
Ранее солдат Вооружённых сил Украины, дислоцированный в Артёмовске, в интервью Financial Times рассказал о тяжелой ситуации в городе.