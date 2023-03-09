Вашингтон, 9 марта, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки Леон Панетта призвал Белый дом обратить внимание на необходимость поставок Украине боевых истребителей.

Zuma\TASS Истребители F-16

«Я выступаю за отправку вооружений, необходимых Украине для обороны. Считаю, что поставки истребителей F-16 — это то, что в США должны серьёзно обдумать», — приводит слова Панетта издание Corriere della Sera 9 марта.

Также он призвал осуществить соответствующие поставки в ближайшие месяцы, чтобы Вооружённые силы Украины после получения истребителей имели шансы успешно их применить для «вытеснения русских из Донбасса».

Ранее солдат Вооружённых сил Украины, дислоцированный в Артёмовске, в интервью Financial Times рассказал о тяжелой ситуации в городе.