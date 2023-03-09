Токио, 9 марта, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Кандидатуру экономиста Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии, предложенную правительством страны, утвердила нижняя палата японского парламента. Процедуру голосования 9 марта транслировал сайт нижней палаты парламента Японии.

EPA/KIMIMASA MAYAMA/ТАСС Кадзуо Уэда

Рассмотрение кандидатуры Уэды на этот пост верхней палатой японского парламента должно состояться 10 марта.

Помимо Уэды, нижняя палата одобрила кандидатуры двух его заместителей: экс-главы Агентства по финансовым услугам Рёдзо Химино и исполнительного директора Банка Японии Шиничи Учида, отвечающего за денежно-кредитную политику.

Отметим, в случае одобрения кандидатуры Кадзуо Уэды верхней палатой парламента Японии, он 9 апреля сменит на должности главы Центробанка страны Харухико Куроду. Последний является главным сторонником сверхмягкой денежной политики.