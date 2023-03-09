На КПП «Верхний Ларс» в Грузии очередь из машин в сторону России растянулась на километры

Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Пробка по направлению в сторону России образовалась из автомобилей на границе на КПП «Верхний Ларс» в Грузии.

Верхний Ларс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Формироваться затор из сотен машин начал накануне, 8 марта. Автомобили есть и с грузинскими, и с российскими номерами.

Эта ситуация, добавим, сложилась на фоне обострения политической обстановки в Грузии. В Тбилиси проходят протесты прозападной оппозиции, поводом к которым стало решение парламентариев по поводу закона об иностранных агентах.