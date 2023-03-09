Премьер Сунак надеется, что Австралия предпочтёт английские подводные лодки американским

Лондон, , 06:38 — REGNUM Глава британского правительства Риши Сунак рассчитывает на то, что Австралия купит английские подводные лодки вместо американских, сообщает 9 марта газета Guardian.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

На следующей неделе Сунак отправится в Сан-Диего, где он проведёт встречу с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Именно на этой встрече Сунак намерен добиться положительного результата для Великобритании.

Как заявил Сунак своим коллегам по кабинету министров, он очень рад результатам переговоров, которые продолжались в течение 18 месяцев.

«Сделка определенно склоняется в нашу пользу. Премьер-министр был в восторге, когда рассказывал об этом министрам, он улыбался и подпрыгивал», — сообщил журналистам источник в правительстве.

Напомним, что после того, как в сентябре 2021 года было объявлено о создании оборонного альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS, Канберра должна была выбрать, какие именно атомные подводные лодки она приобретёт — американские Virginia или английские Astute.

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