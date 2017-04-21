9 Марта
 
7:20

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова поставить Киеву находящиеся на её вооружении истребители МиГ-29.

«Cамолёты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать», — сказал он в интервью CNN.

7:18

О перебоях с электричеством сообщают в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове. Массированную ракетную атаку украинской инфраструктуры предварила волна "Гераней".

7:18

Целей достигли ракеты в Киевской области и в Киеве, также взрывы звучали в Николаевской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, в Харькове, Житомире и Днепропетровске.

7:18

В Днепропетровске прозвучал новый взрыв. Местные жители сообщают о звуках очередного взрыва в Днепропетровске. Ранее русские ракеты уже достигли там объекта критической инфраструктуры, где начался сильный пожар. Кроме того, в регионе перебои с электричеством.

7:17

В ряде регионов Украины прозвучали новые взрывы. Поступают сообщения о новых взрывах в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Воздушная тревога по-прежнему звучит на территории всей Украины.

7:17

Сразу после сообщений о взрыве в Киеве появились кадры с места прилета — над городом поднимается столб густого черного дыма. Официально власти его еще не подтвердили.

7:17

Снова взрыв в Киеве. В местных соцсетях сообщают о мощных прилетах на Троещине и левом берегу. Официального подтверждения информации пока нет.

7:16

Взрывы слышны в Волынской и Черниговской областях Украины. Кроме того, повторные прилеты по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Днепропетровской области, также взрывы слышны в Кировоградской и Сумской областях.

По сообщениям местных ресурсов, над Киевом замечены русские «Герани». Воздушная тревога продолжает работать по всей территории Украины, зафиксированы новые запуски ракет.

7:16

Под ударом российских ракет объекты критической инфраструктуры в Сумской области.

7:16

В результате массированного ракетного удара в Одессе уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, сообщают местные власти.

7:15

Удары по критической инфраструктуре в Полтавской области. В украинских соцсетях паника, пишут что ПВО не справляется с атаками. Во многих областях пропал свет.

7:15

Взрывы в Киеве, в Ивано-Франковской области, в Хмельницкой области, а также в Тернополе. Украинская инфраструктура уничтожается по всей стране.

7:15

Мощные взрывы в Киеве, Харькове и Запорожье. Удары российских ракет наносятся по критической инфраструктуре Украины.

7:15

Поступает информация о взрывах в Житомирской области.

7:15

Сообщают о сильных взрывах в Днепре, повторных взрывах в Одесской области. Также поступает информация о взрывах в Николаевской и Винницкой областях.