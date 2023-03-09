Красногоровка, ДНР, 9 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 379-й день. Рано утром, 9 марта, российские военные нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры во всех областях Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Мощные взрывы были отмечены в Киеве, Харькове, Запорожье, а также Ивано-Франковской, Полтавской и Хмельницкой областях. В результате массированного ракетного удара в Одессе уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. В Днепропетровской области на одном из объектов начался сильный пожар. Под мощную ракетную атаку попали объекты в Луцке, Ровно, Кривом Роге и других территориях, подконтрольных ВСУ. Новые прилеты ракет есть в Киеве, Днепре и Тернопольской области.

В рамках СВО российские войска также ведут наступление на Красногоровку (город, расположенный севернее от Авдеевки в ДНР), откуда ВСУ обстреливают Донецк. На окраинах города по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» и тяжёлой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек», что обычно предшествует наступлению войск. Информацию 9 марта подтвердил российский офицер с позывным Саймон. По его словам, части Первого армейского корпуса российской армии начали постепенно занимать Красногоровку. Комбинированное использование РСЗО и ТОС позволяет расчистить путь для наступления ВС РФ.

Донецкое направление остается одной из наиболее горячих точек СВО. В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика», известило 8 марта Минобороны РФ.

Также накануне стало известно, что восточная часть Артёмовска перешла под контроль российских военных.

По оценке офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, конфликт на Украине вошёл в финальную стадию.