Тбилиси, 9 марта, 2023, 05:40 — ИА Регнум. В Вашингтоне вновь прозвучала критика в адрес грузинских властей, сообщает 9 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Jorge Elías Флаг США

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что претензии грузинской оппозиции к законам об иноагентах совершенно оправданы.

«Мы поддерживаем грузинский народ и его евроатлантические устремления… Америка всегда поддерживает требования народа… протестоватьи свободно выражать своё мнение. И мы, и наши партнёры, и Грузия уже высказались о новом законопроекте… Многие страны выражают свои сожаления по поводу происходящих процессов. На наш взгляд, опасения людей по поводу закона полностью оправданы», — сказал Прайс.

Сенаторы Джим Риш, Джинн Шейхин, Боб Менендес, Дик Дурбин, Пит Рикеттс выпустили совместное заявление, в котором подвергли действия грузинского правительства и парламента резкой критике.

«Грузинские люди на улице ясно видят, что этот шаг грузинского парламента угрожает не только независимым СМИ и гражданскому обществу Грузии, но и представляет собой огромный шаг назад для грузинской демократии. Этот закон только отдалит Грузию от трансатлантического сообщества, к которой она хочет присоединиться. Мы призываем правительство пересмотреть этот тревожащий закон… Мы призываем власти Грузии разрешить гражданам выражать мирный протест — это основное право, которое необходимо защищать при любой демократии», — говорится в заявлении сенаторов.

Напомним, что беспорядки в Тбилиси, начавшиеся 7 марта, были вызваны негативным отношении грузинской оппозиции к принимаемым парламентом законам об иноагентах. Законы обязуют организации и физических лиц, получающих иностранное финансирование, официально заявлять об этом.