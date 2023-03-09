Стокгольм, 9 марта, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Главы минобороны стран Евросоюза согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов из числа оставшихся на европейских складах запасов. Об этом 8 марта заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как уточнил Боррель, министры обороны стран ЕС согласны немедленно передать Украине снаряды из числа тех, что остались на складах, включая боеприпасы калибром 155 мм и 152 мм. Для этих целей они намерены выделить один миллиард долларов из Европейского фонда мира.

Глава евродипломатии ЕС подробно рассказал о трехступенчатом плане ЕС по скоординированному решению проблемы дефицита снарядов и уточнил, что речь идет о первом этапе поставок. При этом он признал, что детали реализации соглашения, в том числе вопросы, касающиеся финансирования данной схемы, только предстоит согласовать. Как указал Боррель, согласование запланировано на конец марта.

Также Боррель указал, что до конца марта европейская тренировочная миссия подготовит более 11 тыс. военнослужащих ВСУ, а к концу года — 30 тыс. военнослужащих. Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».