На КПП «Верхний Ларс» из-за беспорядков в Тбилиси образовалась очередь из желающих въехать в Россию

Тбилиси, , 02:25 — REGNUM Очередь из желающих покинуть Грузию в связи с беспорядками в Тбилиси образовалась на КПП «Верхний Ларс», расположенный на российско-грузинской границе. Об этом 8 марта сообщили очевидцы в социальных сетях.

Верхний Ларс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что на границе скопились сотни автомобилей как с российским, так и с грузинскими номерами. Очередь стоит в сторону выезда в Россию. Кроме того, в социальных сетях интернет-пользователи активно спрашивают о возможных сложностях, которые могут возникнуть при пересечении российско-грузинской границы на КПП «Верхний Ларс».

Причиной массового бегства граждан из Грузии в Россию стали акции протеста в Тбилиси против законопроектов об иноагентах, вылившиеся в беспорядки и столкновения с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава парламента Грузии призвал митингующих соблюдать спокойствие