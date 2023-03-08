Вашингтон, 9 марта, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Разведка Соединенных Штатов представила свой ежегодный доклад, в котором Россия называется крупнейшей киберугрозой для США. В документе утверждается, что РФ якобы уделяет повышенное внимание развитию шагов для атак на объекты критической инфраструктуры Запада, включающей подводные кабели и промышленные системы управления.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Авторы доклада сообщили, что Россия якобы отрабатывает возможности для кибершпионажа и «операций влияния», а также для «наступательных действий». Кроме того, разведка США обвинила Россию в том, что Москва видит в кибератаках политический инструмент для давления на другие страны.

Российские власти не раз отвергали подобные обвинения и выражали готовность к международному сотрудничеству для борьбы с киберугрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля немецкое агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря НАТО распространило информацию о том, что на сайты Североатлантического альянса были совершены хакерские атаки.