Вашингтон, 9 марта, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин не позволил осуществить Западу планы по развалу России, включавшие попытку установить в стране в 1990-е годы олигархическую власть, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 8 марта в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, американцы после краха Советского Союза стремились через своих ставленников — олигархов уничтожить РФ экономически и политически. Риттер отметил, что Путин категорически воспротивился этим шагам.

«Путин — тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги», — отметил экс-разведчик.

Эксперт подчеркнул, что российский президент очень любит Родину и гордится ее победой в Великой Отечественной войне. Кроме того, Риттер утверждает, что Путин стремится создать новую Россию без недостатков, которые имелись у СССР.

Он также считает, что Путина будут помнить как одного из величайших российских правителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скотт Риттер призвал граждан России внимательно слушать своего президента. Он добавил, что Владимир Путин представил четкий план по созданию контуров безопасности для РФ на фоне вооруженного конфликта с Украиной.