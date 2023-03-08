София, 8 марта, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Спортивный легкомоторный самолет потерпел крушение при выполнении фигуры высшего пилотажа в Болгарии. Об этом 8 марта сообщила прокурор Софийского округа Наталия Николога.

Ahunt Легкомоторный самолёт

По данным прокуратуры, авиакатастрофа произошла днем в районе аэродрома Лесово в окрестностях Софии. Самолёт упал через несколько минут после вылета.

Как уточнили эксперты, пилот попал в критическую ситуацию во время выполнения фигур высшего пилотажа на сверхмалой высоте. Как указали специалисты, у пилота не было шанса избежать столкновения с землёй из-за ошибки пилотирования.

Пилот, мужчина 31 года, погиб. Изучаются причины и обстоятельства авиапроисшествия.