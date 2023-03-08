Грузинская полиция, применив силу, оттеснила оппозиционеров от здания парламента в Тбилиси

Тбилиси, , 23:52 — REGNUM Полицейский спецназ начал вытеснять митингующих из центра Тбилиси, сообщает 8 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Цепь полицейских с щитами и дубинками сначала двинулась на оппозиционеров по улицам, расположенным рядом со зданием парламента. Затем спецназ пошёл в наступление и по проспекту Руставели со стороны площади Свободы.

Полиция активно применяла водомёты, перцовый и слезоточивый газ. Очевидцы сообщают, что значительное количество митингующих было задержано.

В настоящее время оппозиционеры отступают от здания парламента и разбегаются по соседним улицам.

Напомним, что столкновения с полицией, начавшиеся в Тбилиси 7 марта, продолжились сегодня вечером. Поводом для беспорядков послужило намерение парламента принять законы об иноагентах.

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