Минск, 8 марта, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Диверсант СБУ Николай Швец, который был задержан в Белоруссии по подозрению в совершении теракта в отношении самолета А-50 на аэродроме под Минском, попытался проникнуть на белорусскую территорию еще в середине января. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» сообщил сотрудник Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Андрей Мирончик.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская граница

Именно Мирончик тогда не пропустил Швеца в страну. По словам пограничника, мужчина прибыл в отделение пограничного контроля «Берестовица» в ночь с 17 на 18 января на рейсовом автобусе вместе с другими пассажирами.

Гражданин Украины Николай Швец предъявил сотрудникам ГПК Белоруссии свой заграничный паспорт, который не вызвал никаких сомнений в ходе проверки. Однако Мирончик обратил внимание на то, что путешественник просил не проставлять штамп о пересечении в его паспорте, объяснив это тем, что бежит от конфликта, но боится, что по возвращению на Украину у него могут возникнуть проблемы.

Пограничник отказал Швецу в удовлетворении этой просьбы. Кроме того, сотрудники отделения решили не пропускать мужчину в Белоруссию «в интересах национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Швец в ходе допроса признался, что работал на СБУ Он рассказал, что использовал два беспилотника в ходе попытке совершить диверсию на белорусском аэродроме Мачулищи.