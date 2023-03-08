В Стамбуле произошло возгорание на ремонтирующемся судне под российским флагом

Стамбул, Турция, , 23:28 — REGNUM Возгорание произошло на 120-метровом рыболовецком судне под российским флагом, которое стоит на ремонте в районе Тузла в Стамбуле. Об этом 8 марта пишет газета Milliyet.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Инцидент произошёл на судне, представляющем собой предприятие по вылову и переработке рыбы, около 19:00 мск. Уточняется, что в пожарную часть о возгорании сообщили работники верфи, заметившие густой чёрный дым, поднимавшийся из жилой зоны судна.

На верфь в район расположения судна были направлены пожарные бригады из районов Тузла, Пендик, Картал и Орханлы. Экипаж судна был эвакуирован, информация о пострадавших не поступала. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.

Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.