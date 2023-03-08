Санкт-Петербург, 8 марта, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Операция по спасению людей с оторвавшихся льдин в Ленинградской области завершена, в общей сложности были эвакуированы 83 человека, 8 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

stafichukanatoly Льдина

«Всего спасено 83 человека, в том числе вертолетом МЧС России», — сказал представитель ведомства, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что на оторвавшихся льдинах оказалось примерно 50 человек. В район инцидента вылетел спасательный вертолет Ми-8. МЧС привлекло для своей операции 14 человек и 6 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта МЧС России на юге Сахалина удалось спасти 40 рыбаков с оторвавшейся льдины. Их эвакуировали, используя вертолет.