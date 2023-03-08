В центре Тбилиси против демонстрантов были применены газ и водомёты
Тбилиси, 8 марта 2023, 22:32 — REGNUM В центре Тбилиси вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией, сообщает 8 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Вечером во внутреннем дворе парламента были снова замечены спецназовцы, облачённые в защитную экипировку. Такой же отряд находится и во дворе здания Государственной службы охраны.
Оппозиционеры двинулись по проспекту Руставели к парламенту. Когда они подошли к одному из входов в здание, находящийся за воротами спецназ использовал перцовый газ и стал поливать митингующих из водомётов.
В результате применения перцового газа серьёзные ожоги глаз получил журналист телеканала «Мтавари архи».
Оппозиционеры ожидают, что спецназ может выйти из здания и двора парламента непосредственно на проспект Руставели.
Напомним, что 7 марта в Тбилиси у здания парламента произошли массовые беспорядки. Полицией были задержаны 66 человек. 50 полицейских получили травмы.
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