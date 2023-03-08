Тбилиси, 8 марта, 2023, 22:32 — ИА Регнум. В центре Тбилиси вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией, сообщает 8 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протест

Вечером во внутреннем дворе парламента были снова замечены спецназовцы, облачённые в защитную экипировку. Такой же отряд находится и во дворе здания Государственной службы охраны.

Оппозиционеры двинулись по проспекту Руставели к парламенту. Когда они подошли к одному из входов в здание, находящийся за воротами спецназ использовал перцовый газ и стал поливать митингующих из водомётов.

В результате применения перцового газа серьёзные ожоги глаз получил журналист телеканала «Мтавари архи».

Оппозиционеры ожидают, что спецназ может выйти из здания и двора парламента непосредственно на проспект Руставели.

Напомним, что 7 марта в Тбилиси у здания парламента произошли массовые беспорядки. Полицией были задержаны 66 человек. 50 полицейских получили травмы.