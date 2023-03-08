В состоянии перенёсшего инсульт Костомарова наметились небольшие улучшения

Москва, , 20:56 — REGNUM В состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова наметились небольшие улучшения. Об этой динамике сообщил 8 марта журналистам продюсер Илья Авербух.

Роман Костомаров © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится», — заявил Авербух.

В своем комментарии он также выразил уважение за большую поддержку фигуриста Костомарова всем женщинам его семьи и сказал им спасибо за все, что они делают.

Напомним, ранее сообщалось, что попавший в реанимацию 10 января с пневмонией фигурист Роман Костомаров перенёс два инсульта, ему были ампутированы часть ноги и несколько пальцев на руках. Несколько дней назад он начал приходить в себя.