Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Китай в 2023 году будет давить на Тайвань, чтобы подтолкнуть его к воссоединению. Об этом говорится в обнародованном 8 марта ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединённым Штатам.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пекин в 2023 году продолжит оказывать давление на Тайвань и, возможно, предлагать ему стимулы, чтобы двигаться к объединению», — говорится в документе.

Прогнозируется, что КНР будет чаще пересекать срединную ограничительную линию в Тайваньском проливе и нарастит количество пролётов ракет над островом. Одновременно с этим, по данным американской разведки, Китай будет стараться снизить напряжённость в отношениях с США.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Первая встреча должна пройти на американской территории, после чего Маккарти посетит Тайвань.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай предостерёг США от любых официальных встреч с главой Тайваня