Лондон, 8 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит США, чтобы в трёхстороннем порядке обсудить вопросы сотрудничества по линии партнерства Трёхстороннего оборонного альянса (AUKUS), образованного Австралией, Великобританией и США. Визит запланирован на 13 марта. В переговорах со стороны США будет участвовать президент Джо Байден, Австралию представит премьер Энтони Альбанезе. Об этом 8 марта сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Переговоры пройдут в Сан-Диего (штат Калифорния). Обсуждению будут представлены новые детали договора о трехстороннем сотрудничестве.

В рамках соглашений AUKUS при поддержке остальных участников альянса Австралия планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок. Высокотехнологичные суда, по предварительным расчётам, выйдут на боевое дежурство в 2036 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Австралии и Великобритании обратились к администрации президента США с призывом ослабить ограничения на обмен военными технологиями и информацией между странами, чтобы так называемый «пакт о безопасности AUKUS» мог действовать.