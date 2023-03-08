Вашингтон, 8 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Импорт российских товаров в США сократился в январе до $509 млн. Такие данные приводит ежемесячный доклад о товарообороте Бюро переписи США.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

По данным главного статистического ведомства, в ноябре 2022 года объем импорта российских товаров составил $594 млн, а в октябре — $732 млн. При этом объем экспорта американской продукции в Россию в январе уменьшился до $45 млн с зафиксированных в декабре $113 млн.

«В начале февраля объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким», — сообщает Бюро переписи — «Составил $1,7 млрд».

В ведомстве отметили, что объем импорт российских товаров в США в 2022 году сократился примерно до $14,45 млрд с зафиксированных годом ранее $29,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Рикардс раскритиковал антироссийские санкции стран Запада, которые вынуждают страны отказываться от использования американского доллара.