ООН готова выступить посредницей в «полной демилитаризации» зоны вокруг Запорожской АЭС

Киев, , 18:22 — REGNUM Организация объединённых наций готова оказать содействие в процессе демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС для восстановления нормального режима работы объекта. Такое заявление 8 марта сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщили в офисе генсека.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Гутерриш, он считает жизненно важной целью обеспечение защиты и безопасности вокруг Запорожской АЭС, также он сообщил о готовности ООН оказать помощь в этом.

«Я считаю, что возможное посредничество для достижения полной демилитаризации района с одновременным обеспечением возвращения станции к нормальной работе важно. ООН готова предложить свое посредничество», — цитирует Гутерриша офис ООН.

Кроме того, генсек международной организации заверил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было полностью задействовано для обеспечения безопасности украинских АЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Запорожской области не видят перспектив в вопросе обеспечения безопасности вокруг Запорожской АЭС. Причиной этому являются действия Киева, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.