В Запорожской области из-за действий Киева не видят перспектив в вопросе зоны безопасности у ЗАЭС

Мелитополь, , 09:45 — REGNUM Из-за действий Киева перспектив в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, что ранее было неоднократно предложено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), не просматривается. Об этом 7 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому режим Зеленского», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов подчеркнул, что на сегодняшний день необходимая безопасность работы ЗАЭС обеспечивается российскими атомщиками и военными, а вся угроза для неё исходит только со стороны украинских военных.

При этом глава движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что Киеву не нужна нормальная работа атомной станции и создание в её районе зоны безопасности.

«Режим Зеленского старается продавить через МАГАТЭ вывод охраны с АЭС, чтобы затем форсировать Днепр и захватить объект. Поэтому главным условием для создания зоны безопасности является отведение украинских боевиков от границ Запорожской области за пределы возможности наносить удары по атомной станции и прилегающей инфраструктуре», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сложившаяся в настоящее время на Запорожской АЭС ситуация требует создания на станции охранной зоны ядерной безопасности.