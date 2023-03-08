Вашингтон, 8 марта, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине вошёл в финальную стадию. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

U. S. Army Скотт Риттер

По его словам, российская армия начнет «разбирать на части», уничтожать логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и всё остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие», — сказал Риттер.

По мнению американского разведчика, Киев перестанет получать от Запада технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не прислушивался к озабоченности Москвы в сфере безопасности, и призвал главу США Джо Байдена пойти на перемирие с Россией.