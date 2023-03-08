Артемовск, , 17:38 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг предположил, что город Артёмовск Донецкой Народной Республики в ближайшее время перейдёт под полный контроль Вооружённых сил России.

Улицы Артемовска © РИА Новости

«Мы не можем исключить, что Бахмут [украинское название города Артёмовск — ред.] падёт в течение ближайших дней», — заявил норвежский политик по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств стан-членов НАТО, куда также прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.

Столтенберг допустил, что переход Артёмовска под контроль России не обязан стать катастрофой для ВСУ или переломным моментом в конфликте.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале сообщал о взятии под контроль восточной части города Артёмовска.

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