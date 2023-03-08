Союз потребителей Италии: жители никогда так не экономили на питании, как сейчас

Рим, , 17:26 — REGNUM Жители Италии никогда прежде так не экономили на питании. Об этом заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона.

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«Итальянцы сидят на принудительной диете», — сказал глава Unc.

По данным Национального института статистики (Istat), в январе общий объем продаж в розницу в стоимостном выражении увеличился в годовом исчислении на 6,2%. Однако, если рассматривать объем продаж в натуральном выражении, то за год потребление уменьшилось на 2,4%. Эта тенденция сильнее всего проявляется в уровне потребления продовольственных товаров. Продажи продуктов в натуральном выражении за год снизились на 4,4%.

«Дороговизна и высокие коммунальные платежи оказывают разрушительное воздействие на покупки», — сказал Массимилиано Дона.

Согласно Unc, тенденцию экономить на питании выявили на Апеннинах еще во время пандемии. Тогда покупки продуктов питания в натуральном выражении по сравнению с январем 2020 года сократились на 3,3%, а с январем 2021 года — на 6,3%.

«Хуже, чем сейчас, быть не может!» — заключил Массимилиано Дона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в разных городах Италии проходит демонстрация в пользу защиты прав женщин. На работу в знак солидарности с женщинами, отстаивающими свои права, не вышли ряд медработников и учителей.