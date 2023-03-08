Осло, 8 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии объявило о создании новой военной базы на территории северной части Норвегии. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе Королевского военно-морского флота.

(сс) skeeze Вооруженные силы Великобритании

«Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британский спецназ в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что новая база имеет идеальное расположение для быстрого реагирования в случае необходимости для защиты северного фланга Североатлантического альянса НАТО.

Ранее издание The Guardian сообщало, что Великобританию исключили из числа участников инициативы Европейского союза по поставке снарядов для Вооруженных сил Украины.