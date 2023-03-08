В Польше подозревают в «шпионаже» граждан РФ и Белоруссии
Варшава, 8 марта 2023, 16:53 — REGNUM В Польше окружной суд города Белосток рассматривает дела подозреваемых в шпионаже граждан России и Белоруссии, сообщает Польское агентство печати.
По данным агентства, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, а также о подразделениях союзников. Заседание проходит в закрытом режиме.
В апреле 2022 года спецслужбы Польши задержали в Белостоке гражданин Белоруссии и РФ. Их заподозрили в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.