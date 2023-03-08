В Польше перед судом предстанут подозреваемые в «шпионаже» граждане РФ и Белоруссии

Варшава, , 16:53 — REGNUM В Польше окружной суд города Белосток рассматривает дела подозреваемых в шпионаже граждан России и Белоруссии, сообщает Польское агентство печати.

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По данным агентства, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, а также о подразделениях союзников. Заседание проходит в закрытом режиме.

В апреле 2022 года спецслужбы Польши задержали в Белостоке гражданин Белоруссии и РФ. Их заподозрили в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.