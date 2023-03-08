Москва, 8 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Не исключено, что восстановить ядерную сделку с Ираном удастся, заявил 8 марта заместитель российского министра иностранных дел Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отметив, что Россия настроена на то, чтобы ядерная сделка с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий) была восстановлена «в оригинальном виде», Ульянов сказал: «Шанс на реанимирование ядерной сделки сохраняется».

По словам российского дипломата, нельзя упускать возможность вернуть к жизни договорённость, ведь это предотвратит неконтролируемую эскалацию, которая пока весьма вероятна.

Напомним, в оригинальном виде ядерная сделка с Ираном предполагала участие США, которые обещали Тегерану поэтапно снять с него санкции, а иранская сторона должны была свернуть свою ядерную программу.

Проблематизирован договор был при 45-м президенте США Дональде Трампе, который вывел Вашингтон из соглашения в одностороннем порядке. Россия, «евротройка» (Германия, Британия, Франция) и Китай также являются участниками СВПД.