Вашингтон, 8 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Западные страны, не прислушавшись к озабоченности России в сфере безопасности, совершили большую ошибку. Об этом в интервью журналисту Дэну Боллу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«Мы не восприняли всерьёз обеспокоенность России, мы думали, что это возможность нанести ей урон. Всё, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации, а теперь вынуждены признать, что совершили ошибку и должны прийти к соглашению», ― подчеркнул полковник.

Он уверен, что если этого не сделать, то «ничего уже не остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши».

«Мы недооценили русских и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена. Они теряют тысячи людей в день», ― добавил Макгрегор.

По его словам, президенту США Джо Байдену придётся пойти на мирное соглашение с Россией, в противном случае последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина «как национальное государство уже умерла». По его словам, около 40% городов и инфраструктуры страны оказались уничтожены, а вся её «промышленная база, всё, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России».