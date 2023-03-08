Вашингтон, 8 марта, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Антироссийские санкции стран Запада вынуждают остальные государства мира отказываться от использования американского доллара, что способствует ослаблению позиций США в мире. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье на портале Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как отметил Рикардс, главным фактором провала антироссийских санкций Запада оказалось желание остальных стран мира продолжать торговать с Россией, невзирая на мощнейшее давление со стороны властей Соединённых Штатов.

Также экс-сотрудник ЦРУ указал, что у четырёх крупнейших развивающихся экономик мира — Китая, Индии, России и Ирана, совокупный ВВП больше американского, а когда к ним присоединятся следующие три страны из этого рейтинга — Бразилия, Мексика и Индонезия, разрыв этой «большой семёрки» с ВВП США составит $4,6 трлн.

«В совокупности они слишком велики, чтобы их игнорировать», — подчеркнул он.

Кроме того, Рикардс уточнил, что, по его убеждению, санкции Запада в отношении России в первую очередь ударили бумерангом по самим позициям США в мире, а наиболее опасными являются вторичные санкционные ограничения, бьющие не по РФ, а по ведущим с ней дела странам, таким как Китай.

«Чем больше нейтральные страны торгуют с Россией, тем меньше любая из них будет нуждаться в долларах США в качестве средства обмена. Таким образом, санкции США не только терпят неудачу, они способствуют долгосрочному падению доллара как ведущей платёжной валюты в мире. <…> Скорее всего, вторичные санкции, введённые против Китая, просто сблизят Россию и Китай и ещё больше маргинализируют США», — заключил бывший советник ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистка Сью Рид в публикации для Daily Mail заявила, что никаких особых проблем русские не испытывают из-за санкций Запада: ни отопление, ни ассортимент продуктов в магазинах их не беспокоят.