Пекин, , 16:34 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8 марта в ходе пленарного заседания поручил сформировать единую систему реагирования на стратегические риски. Об этом в среду сообщили в эфире Центрального телевидения Китая.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе заседания депутатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин подчеркнул важность применения необходимых для усиления национального стратегического потенциала усилий.

«Этот процесс должен стать стимулом для реформ и инноваций», — заключил глава китайского государства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной республики Мао Нин заявляла, не обладает информацией о дате будущего визита Си Цзиньпина в Россию.

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