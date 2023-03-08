Си Цзиньпин поручил создать систему реагирования на стратегические риски
Пекин, 8 марта 2023, 16:34 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8 марта в ходе пленарного заседания поручил сформировать единую систему реагирования на стратегические риски. Об этом в среду сообщили в эфире Центрального телевидения Китая.
В ходе заседания депутатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин подчеркнул важность применения необходимых для усиления национального стратегического потенциала усилий.
«Этот процесс должен стать стимулом для реформ и инноваций», — заключил глава китайского государства.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной республики Мао Нин заявляла, не обладает информацией о дате будущего визита Си Цзиньпина в Россию.
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